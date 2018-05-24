Иркутск, 24 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В последние годы сибирскую жемчужину — Байкал — активно осваивает китайский бизнес. При поддержке местных чиновников на берегах Ольхона и Листвянки скупают участки, рубят лес и под видом жилых домов строят коммерческие объекты. Местные жители говорят, что в иных поселениях надписей на китайском уже не меньше (если не больше), чем на русском.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал. Бурятия

Софья Бунтовская ИА REGNUM Китайские плакаты в Листвянке выглядят так

Но после того как глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал закон о сокращении водоохранной зоны Байкала, многим стало ясно: всё, что было до этого, можно считать лишь началом китайского вторжения. Поэтому обеспокоенные судьбой великого озера активисты из Иркутска и Бурятии вышли на митинг с плакатами. На одном из которых дословно значилось: «Что китайцу хорошо, то Байкалу плохо».

Стоя под проливным дождем, люди делились своими переживаниями.

«В связи с сокращением водоохранной зоны теперь на Байкале при определённых условиях можно строить магистрали и застраивать весь берег Байкала «элитным» жильём, а также проводить взрывные работы. Именно для этого и приняли закон, прикрывшись простыми жителями, которых якобы ущемляли в правах.

Теперь на Байкале возможна даже добыча урана. Многие политики ссылаются на Центральную экологическую зону, но она не спасет озеро от всего вышеперечисленного, для этого лишь необходимо организации пройти экологическую экспертизу. Только границы водоохранной зоны могли защитить озеро», — считает организатор митинга председатель Экологической ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская.

По её совам, помимо петиции, которую за несколько дней подписали более 7,5 тысячи человек, общественники подготовили письмо на имя президента России Владимира Путина с требованием отменить распоряжение правительства, согласно которому границы водоохранной зоны Байкала уменьшили с 60−80 км до 200 метров и вывели из границ этой зоны земли прибрежных сёл.

Как уже сообщало ИА REGNUM, митинг общественников проходил в Иркутске 22 мая. А 10-кратное сокращение водоохранной зоны Байкала утверждено 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала из-за трагедии с пожаром в кемеровской «Зимней вишне». Причём сделано это было вопреки возражению природоохранной прокуратуры: прикрывшись научными изысканиями, проведёнными специалистами Института географии им. Сочавы РАН, разработчики проекта исключили из водоохранной зоны самые лакомые для турбизнеса территории, на которых, кстати, уже возведены или строятся новые китайские гостиницы и туристические базы.