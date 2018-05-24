Москва, 24 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Для бесперебойной выплаты пенсий в 2018 году Пенсионному фонду России (ПФР) могут быть предоставлены во временное пользование средства федерального бюджета. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Надежда Максимова.

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Соответствующая поправка об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году была принята парламентариями во втором чтении 22 мая.

«Важная поправка, которая дает право предоставлять Пенсионному фонду во временное пользование средства федерального бюджета на исполнение пенсионных обязательств с учетом возврата их до конца года в федеральный бюджет», — цитирует РБК слова Максимовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что пенсионная реформа должна переориентировать систему на источники внутреннего инвестирования, её следует сделать предельно прозрачной и гибкой для населения.

По его словам, на сегодняшний день объем пенсионных накоплений граждан России перестал увеличиваться: лишь 11% смогли накопить минимальный объем средств для получения в дальнейшем накопительной пенсии, в то время как 89%, выйдя на пенсию, получат только единовременную выплату.

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