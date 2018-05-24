Псков, 24 мая, 2018, 11:01 — ИА Регнум. На 52-й Пушкинский праздник поэзии, который пройдёт в Псковской области с 1 по 6 июня, приедут артисты, писатели и творческие коллективы из России и Белоруссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в этом году праздник посвящён 219-летию со дня рождения Александра Пушкина и 260-летию со дня рождения его няни — Арины Родионовны Яковлевой.

Арина Родионовна. Неизвестный художник. 1-я пол. 1820-х

Среди гостей праздника — заслуженный артист России Гоша Куценко, российские актёры Иван Дубровский, Андрей Мерзликин, Антон Макарский, Дмитрий Певцов, народный артист России и СССР Александр Михайлов, народный России, СССР и Белоруссии Владимир Гостюхин, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. На празднике выступят ансамбль «Сябры», солистка Большого театра Дарья Зыкова, заслуженный артист России Ян Осин, хор Московской Сретенской духовной семинарии и другие исполнители.

Художественным руководителем праздника стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Центральные мероприятия Пушкинского праздника состоятся 2 июня на поляне села Михайловское. Поляна традиционно станет «литературной» — площадкой для баталий писателей и поэтов. Также в программе праздника этого года — молодёжный рэп-баттл, интерактивы для детей, «музыкальная веранда» и другие события.

Напомним, Всероссийский Пушкинский праздник поэзии — один из наиболее значимых и масштабных культурных проектов в Псковской области. Впервые праздник поэзии и народные гуляния состоялись в Пушкинских Горах в 1899 году, к 100-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В 1967 году праздник возобновился и получил статус общесоюзного. По традиции, Пушкинский праздник проводится в первые выходные июня в Пскове, Пушкинских Горах, музее-усадьбе «Михайловское» и на поэтической поляне. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся около 10 тыс. человек.