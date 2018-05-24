Москва, 24 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены засильем надписей на английском языке в России, а также сокрушаются небольшим числом хороших песен на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

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В Госдуме обратили внимание на рост числа надписей на иностранном языке.

«Оно просто критично, и при удалении от Москвы эта плотность не уменьшается. Я сейчас выступаю не с точки зрения запретительства или дремучего охранительства, от которого нас предостерегал наш президент, а лишь говорю, что в своем доме не принято вывешивать портреты чужих родственников. Ребенок должен видеть прежде всего родные образы и впитывать в первую очередь свою родную речь», — сказала депутат Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Также парламентарий считает, что в последнее время в России мало хороших песен на русском языке.

«Чрезвычайно обидно, что наши родные песни в чести только по большим праздникам, вот 9 Мая, или сегодня. А еще прискорбнее, что количество хороших песен на русском языке уже очень давно не прибывает», — отметила депутат.

Отметим, что в городах России на английском языке объявляют и станции метро.

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры.