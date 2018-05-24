Ярославль, 24 мая, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего депутата Ярославской областной Думы. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Депутат поменял статус — из подозреваемых он стал обвиняемым.

Областная дума Павел Дыбин

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, вчера вечером Павел Дыбин был задержан. Эту ночь он провел в изоляторе временного содержания. Сегодня, 24 мая, суд должен принять решение о мере пресечения для депутата. Сегодня же состоится и заседание оргкомитета по предварительному голосованию партии «Единая Россия» на выборах в Ярославскую областную думу, участником которого является Павел Дыбин. Будет ли там принято какое-то решение о его дальнейшей судьбе — неизвестно.

Павел Дыбин избирался депутатом муниципалитета Ярославля шестого созыва и исполнял обязанности его председателя. В настоящий момент он является депутатом регионального парламента, участником праймериз «Единой России». Дыбина считают политическим протеже мэра Ярославля Владимира Слепцова.