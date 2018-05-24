Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Банковская система России в последние годы уже была достаточно упорядочена, но Центробанк продолжит эту работу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 24 мая глава ведомства Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Она отметила, что на банковском рынке есть конкуренция, но конкуренция между добросовестными и недобросовестными структурами — это не то, что нужно экономике.

Поэтому Центробанк намерен, с одной стороны, продолжать давление на недобросовестных банкиров, с другой — поддерживать подлинную конкуренцию, к примеру, равный доступ к государственным деньгам.

Набиуллина также отметила, что её ведомство будет стимулировать те меры работы на рынке, которые считает полезными для экономики, и дестимулировать — те, что считает вредными.

Поэтому кредитование малого и среднего бизнеса, а также проектное кредитование будут стимулироваться, а кредитование сделок по слияниям-поглощениям, валютные кредиты, необеспеченные потребительские кредиты — дестимулироваться.

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