Донецк, 24 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Донбассе за сутки 23 мая был нарушен украинской стороной 16 раз. Об этом сообщил 24 мая журналистам представитель Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз», — заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он уточнил, что ВСУ выпустили по территории ДНР около 40 мин. Обстрелы велись с применением гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. В общей сложности зафиксировано применение противником 269 единиц боеприпасов.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил об уничтожении под Горловкой группы украинских диверсантов. Диверсия предполагала проникновение в город и расстрел мирных жителей, террористы намеревались выдать себя за прибывших из России.

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