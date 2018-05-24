Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. За последние десять лет в России так и не удалось повысить долю компаний, внедряющих инновации, несмотря на Стратегию-2020. Об этом заявил 24 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

При этом, добавил Кудрин, президент Владимир Путин уже обозначил новые стратегические цели повышения производительности труда, и теперь необходимо, чтобы к 2024 году доля компаний, проводящий инновационные технологические изменения, достигла 50%.

«Такая задача ставилась в 2008 году в Стратегии-2020, там предлагалось поднять долю таких компаний до 40%. Тогда (в 2008 году) эта доля была около 8%. Сейчас она по-прежнему 8%. За десять лет не увеличилась доля компаний, ежегодно проводящих инновационные технологические преобразования. Соответственно, через шесть лет их должно быть уже 50%», — констатировал Кудрин.

По его словам, правительству придется совершить серьезный прорыв, чтобы «институты вдруг заработали», количество стартапов на рынке в разы увеличилось, а бизнес начал более смело инвестировать в экономику.