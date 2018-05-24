Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В следующие шесть лет правительство России не намерено повышать налоги. Об этом 24 мая заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер правительства России — министр финансов Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Россия отстаёт от мировых темпов роста экономики, и чтобы это исправить, правительство намерено создавать стабильные условия, сказал Силуанов.

Вместе с тем произойдет «определенная настройка», добавил он.

Правительство намерено снижать те налоги, «которые негативно влияют на бизнес», упрощать уплату налогов, снижать административную нагрузку, вкладывать деньги в инфраструктуру, поддерживать экспорт.

Напомним, в процессе формирования нового правительства РФ в СМИ звучали предположения о возможном повышении налогового бремени в ближайшие годы. Официального подтверждения эти версии пока не получили.

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