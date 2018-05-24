Ярославль, 24 мая, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Прокуратура Заволжского района Ярославля установила, что заведующие восьми детских садов незаконно заключили контракты с ООО «Комбинат социального питания» на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Отголоски вокруг скандала с детским питанием не утихают

Анализ представленных прокуратуре документов показал, что предметом контрактов являлось оказание одной и той же услуги во временные периоды, следующие последовательно один за другим.

Таким образом, контракты заключены с намерением «искусственного дробления» во избежание конкурентных процедур. В результате организации, с которой заключены контракты, предоставлены необоснованные преференции, связанные с ее освобождением от предусмотренной законом процедуры участия в аукционе или конкурсе.

Контракты заключались в 2017 году с января по декабрь включительно. И это продолжалось делаться даже в тот момент, когда скандал с дроблением контрактов на питание детских садах набирал силы, а региональное УФАС проводило расследование, которое закончилось запретом дробления.

По результатам проверки заведующие детскими садами привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 25 000 до 50 000 рублей.

Напомним, заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев, который курировал этот вопрос, в начале мая уволился по собственному желанию.