Удара коалиции США в Сирии действительно могло и не быть — эксперт
Москва, 24 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Авиаудара американских ВВС действительно могло не быть, и речь идет об очередном «фейке», считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Судя по всему, авиаудара американских ВВС действительно не было, потому что информацию опровергли как официально американские представители, так и неофициально — российский анонимный источник сообщил, что такого не было.
Мы, судя по ситуации, столкнулись с «фейком», который был распространен одной из ближневосточных газет. Такое случается нередко, например, они могли услышать какие-то взрывы, не связанные с авиаударом.
Или, может быть, была преднамеренная информационная акция, чтобы обострить отношения между сторонами. Такие вещи сейчас встречаются достаточно часто, особенно, когда где-то идут боевые действия.
К счастью, на этот раз, судя по всему, мы не увидим нарастания напряжения, потому что все стороны официально заявили о том, что такого эпизода не было.
Накануне, 23 мая, информацию об ударах по позициям, расположенным между городами Аль-Букемаль и Хмейма, распространило сирийское агентство SANA. Атака произошла неподалеку от границы с Ираком, в 100 км к западу от реки Евфрат.
Отмечалось, что авиация возглавляемой США международной коалиции предприняла атаку в тот момент, когда в этом районе сконцентрировались террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Позже Пентагон опроверг удар: представитель военного ведомства, майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что информации, подтверждающей атаку ВВС коалиции, у него нет.