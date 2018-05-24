Москва, 24 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Авиаудара американских ВВС действительно могло не быть, и речь идет об очередном «фейке», считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Судя по всему, авиаудара американских ВВС действительно не было, потому что информацию опровергли как официально американские представители, так и неофициально — российский анонимный источник сообщил, что такого не было.

Мы, судя по ситуации, столкнулись с «фейком», который был распространен одной из ближневосточных газет. Такое случается нередко, например, они могли услышать какие-то взрывы, не связанные с авиаударом.

Или, может быть, была преднамеренная информационная акция, чтобы обострить отношения между сторонами. Такие вещи сейчас встречаются достаточно часто, особенно, когда где-то идут боевые действия.

К счастью, на этот раз, судя по всему, мы не увидим нарастания напряжения, потому что все стороны официально заявили о том, что такого эпизода не было.

Накануне, 23 мая, информацию об ударах по позициям, расположенным между городами Аль-Букемаль и Хмейма, распространило сирийское агентство SANA. Атака произошла неподалеку от границы с Ираком, в 100 км к западу от реки Евфрат.

Отмечалось, что авиация возглавляемой США международной коалиции предприняла атаку в тот момент, когда в этом районе сконцентрировались террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Позже Пентагон опроверг удар: представитель военного ведомства, майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что информации, подтверждающей атаку ВВС коалиции, у него нет.