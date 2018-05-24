Брянск, 24 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Брянске возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников администрации города. На этот раз под следствие попала начальница управления имущественных и земельных отношений. Как 23 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, женщина подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Следователи считают, что в 2015 году чиновница продала участок площадью почти в 20 тыс. кв. м по заниженной цене. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 6 млн рублей.

«Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя мэра Александра Зубова. Следствие полагает, что в 2017 году он получил взятку от предпринимательницы, которая хотела избежать демонтажа незаконных рекламных конструкций. Дело сейчас передано в суд.

В отношении предпринимательницы и ее подруги, которая стала посредником, также были возбуждены уголовные дела. Суд уже принял по ним решения. Так, посредница оштрафована на 400 тыс. рублей, а предпринимательница — на 500 тыс. рублей.