Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу в России будет лучшим футбольным спортивным праздником на Земле. Об этом в интервью телеканалу НТВ сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, мундиаль 2018 года в РФ будет организован на высшем уровне.

«Это будет лучший чемпионат мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля впервые в российской истории в 11 городах РФ пройдут матчи очередного чемпионата мира по футболу. Состязания сборных мира примут стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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