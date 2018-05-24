Калуга, 24 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Калужской области планируют подписать соглашение с компанией «Центр-Трейд» о строительстве в индустриальном парке «Ворсино» завода по выпуску продукции для строительной сферы и инжиниринга. Церемония подписания запланирована в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 24−26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области У стенда Калужской области

Калужскую делегацию на форуме возглавляет губернатор Анатолий Артамонов. Главная тема этого года: «Создавая экономику доверия». Планируется, что представители области станут участником переговоров во всех предусмотренных форумом форматах: встречи с партнерами, экспертами, лидерами мирового бизнеса, представителями международной политической арены.

В частности, глава области Анатолий Артамонов выступит на стратегических сессиях, посвященных вопросам формирования в регионах благоприятной бизнес-среды и развития экспортных возможностей, построения цифровой экономики. Запанировано его участие в мероприятиях в формате бизнес-диалогов «Россия-Швеция», «Россия-Франция», «Россия-Японии». Калужский губернатор примет участие в ряде деловых переговоров. Планируется подписание соглашений с инвесторами.

Калужская область также участвует в выставке, организованной в рамках форума. На региональном стенде «Будь успешным» представлены технологичные решения, демонстрирующие экономический потенциал региона, отраслевые проекты и продукцию от компаний — «Ново Нордиск», «ТОТАЛ ВОСТОК», «ВМК-Инвест», «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Группа РПМ), «Мануфактуры Боско», «Фрейт Вилладж Ворсино», «Вольво Восток», «Нестле Пурина ПетКер», «Меркатор Калуга», музей мусора «МуМу» и другие. В рамках экспозиции открыты переговорная зона и интерактивные экспонаты.

Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность стать участником обсуждения актуальных вопросов, но и механизм расширения делового сотрудничества. Главный результат деловых встреч — договоренности о реализации новых проектов. По итогам работы форума в разные годы заключены соглашения с компаниями «Самсунг», «Вольво», «Ново Нордиск», «Нестле» и другими.

Напомним, в 12 индустриальных парках Калужской области сосредоточено практически 80% новых предприятий, реализуется более 180 инвестпроектов, резидентами ОЭЗ стали 14 компаний. Сформировано 10 отраслевых кластеров, в частности, фармацевтический, кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, агропромышленный, автомобильный, транспортно-логистический, кластер строительных материалов, металлообработки. В формате кластеров в регионе работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем. Предприятия Калужской области экспортируют свои товары в 84 страны мира.