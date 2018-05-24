Великий Новгород, 24 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 24 мая, будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, оглашение приговора пройдёт в открытом режиме.

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Сам процесс был закрытым, так как материалы дела затрагивали несовершеннолетних: бывший высокопоставленный чиновник городской администрации обвинялся в распространении в интернете видео с детской порнографией, а также в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Напомним, процесс начался 10 января 2018 года. Фадеев находится под арестом с мая 2016 года. Летом 2017 года чиновника уволили с муниципальной службы — за непредоставление декларации о доходах.