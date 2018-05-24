Москва, 24 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет являются условиями экономического роста в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По ее словам, новое правительство России к осени подготовит особые меры для достижения более высоких темпов экономического роста и повышения благосостояния, при этом Центробанк выполнит свою часть работы по обеспечению макроэкономической стабильности.

«Ускорение темпов экономического роста должно происходить не в ущерб макростабильности, низкой инфляции и сбалансированному бюджетному дефициту», — заявила Набиуллина.

Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2018—2020 годах на уровне 1,5% — 1,8%. Эксперты отмечают, что российская экономика продолжает восстановление на фоне относительно высоких цен на нефть, которые способствуют макроэкономической стабильности.

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