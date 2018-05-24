Пермь, 24 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Пермский край объявил конкурс на выполнение научно-исследовательской работы. Её темой является разработка мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Заказчиком выступает минэкономразвития края, а начальная максимальная цена лота — 75 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Необходимость выполнения данной научно-исследовательской работы и апробации ее результатов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в наследство от команды теперь уже экс-губернатора Виктора Басаргина остался большой госдолг. С 1 октября 2014 года по 1 октября 2017 года он вырос на 80% (с 7 млрд рублей до 12,6 млрд рублей). Во-вторых, на территории Прикамья низкие темпы роста налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края. За период с 2014 по 2016 год темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края составил 10,8%, для сравнения: в среднем по Российской Федерации указанный темп роста 26,2%.

Исполнитель станет известен после 14 июня, когда завершится приём заявок от участников тендера. Срок завершения исследовательских работ — ноябрь 2019 года.

Стоит отметить, что в марте 2018 года заксобрание региона внесло в бюджет поправки относительно расходов на новую подпрограмму — «Повышение эффективности налоговой политики Пермского края». В пояснительной записке указано, что существующий дефицит консолидированного бюджета Пермского края и наличие госдолга создают значительные ограничения для развития социально-экономического потенциала и инфраструктуры региона. При этом темпы роста налоговых доходов Пермского края за 2010−2015 годы были существенно ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (30 и 58% соответственно). Возможное увеличение доходов края при реализации комплекса мероприятий по развитию налогового потенциала региона, по предварительной оценке, составляет до 10 млрд руб.

Добавим, идея отдать десятки миллионов рублей за проект повышения доходов не вызвала энтузиазма у жителей региона. Инициативу обсуждают на форумах и в соцсетях. И часть граждан полагают, что это будет бесполезная трата средств. Впрочем, есть и те, кто приветствует такой шаг.

Отметим, по информации краевого минфина, в 2017 году собственные налоговые и неналоговые доходы региона составили 97,7 млрд рублей. Это выше уровня 2016 года на 9,2%. В итоге бюджет был исполнен с профицитом 708 млн рублей. Это при плановом дефиците 9,8 млрд и фактическом дефиците 2016 года в размере 1 млрд рублей.