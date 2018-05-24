Луганск, 24 мая, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Шесть раз украинские силовики обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 23 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Stealth 007 Символы ЛНР

Согласно сообщению, войска Украины обстреляли из минометов, гранатометов, оружия БМП и стрелкового оружия пгт Калиново, пгт Фрунзе, села Веселогоровка и Желобок.

Читайте также: По факту обстрелов Горловки и Зайцево СКР возбуждены два дела

Напомним, ранее украинские каратели обстреляли район населенного пункта Станица Луганская, повредив здание мобильного центра «Почты ЛНР». Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ также подтвердила, что обстрел имел место быть: снаряд пробил крышу здания почты. Во время обстрела в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.