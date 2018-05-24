Москва, 24 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Ежегодная телепередача «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится до открытия чемпионата мира по футболу в России, которое запланировано на 14 июня. Об этом в интервью телеканалу НТВ сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам официального представителя Кремля, о конкретных сроках трансляции программы «Прямая линия» будет сообщено отдельно.

«Она (программа, прим. ИА REGNUM ) будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом. Будут определенные новации — и технологические, и содержательные», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад «Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась 15 июня. Впервые такой формат общения главы государства с гражданами страны был организован 24 декабря 2001 года, в 2018 году передача выйдет в эфир в шестнадцатый раз.

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