Москва, 24 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Кремле не уверены в самостоятельном характере заявлений дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Россия не получила консульского доступа к Ю. Скрипаль, — сообщил представитель Кремля. — Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление».

Песков напомнил, что британской стороной до сих пор не соблюдена Венская конвенция.

Интервью с Юлией Срипаль обнародовало агентство Reuters 23 мая.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за данный инцидент власти Британии возложили на Москву, хотя никаких доказательств причастности РФ к данному инциденту предоставлено не было.

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