Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в 2017 году заработал 5 млн 427 тыс. рублей. Доход его супруги составил за год 263,5 тыс. рублей. Это следует из декларации губернатора, опубликованной на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В 2016 году доходы губернатора составляли 6,1 млн рублей, а его супруги — 234 тыс. рублей.

В собственности у Георгия Полтавченко — пять земельных участков для ИЖС, жилой дом площадью 356 кв. м, а в пользовании — квартира в 210 кв. м. Эта квартира принадлежит супруге градоначальника. Кроме нее, у жены губернатора другой собственности нет, но она пользуется домом и участками мужа, а также еще одной квартирой. Вся недвижимость находится на территории России.

Автомобилей и другого движимого имущества у губернаторской четы не задекларировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти никто из членов правительства Санкт-Петербурга в 2017 году не обеднел. Самый обеспеченный из чиновников Смольного — руководитель администрации губернатора Петербурга, вице-губернатор Александр Говорунов — заработал в 2017 году 13 млн 880 тыс. рублей.