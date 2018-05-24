Москва, 24 мая, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Введение наказания за исполнение антироссийских санкций приведет к распродаже активов компаний России иностранными инвесторами, заявил глава Сбербанка России Герман Греф в интервью агентству Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Очень сильно ударит по всем публичным компаниям, я уже не говорю про банковский сектор», — сказал Греф.

По его словам, иностранные партнеры России окажутся перед сложным выбором: им придется попасть под американские санкции или списать российские инвестиции, и с большей вероятностью они предпочтут второе.

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за исполнение ограничительных мер в отношении России, а также за подстрекательство к применению санкций.