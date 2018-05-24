Москва, 24 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Российская власть по отошению к Украине поражена шизофренией, с одной стороны, утверждая, что к власти пришел преступный режим, с другой — являясь самым крупным торговым партнером Украины, заявил 23 мая бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

"Отношение России к Украине, оно шизофреническое. С одной стороны — преступный переворот, нацистский режим, с другой стороны, Россия говорит: «Мы его признаем, мы с ними встречаемся». С кем самый большой торговый оборот у Украины? Тут упоминали Кубу. Что американцы сделали первое против Кубы? Полная блокада: кто торгует с Кубой — в тюрьму, у кого найдут гаванские сигары — в тюрьму. А у России — самый большой оборот, — заявил Кедми, добавив, что Россия терпит любые мерзости со стороны Украины вместо того, чтобы решить, что есть Россия и кто для нее Украина. — Шизофрению лечить надо!»

Ранее Кемди заявлял, что Россия должна выработать единую внешнеполитическую стратегию, в которую будет вписан и украинский конфликт как ее элемент, а также поставить перед собой стратегические задачи.