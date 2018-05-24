Вашингтон, 24 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Если бы Россия, которую обвиняют во вмешательстве в выборы президента США 2016 года с целью создания нестабильности, хотела устроить хаос в стране, тот «компромат», который якобы имеется у Москвы на президента Дональда Трампа, давно был бы использован. И не важно, является ли сказанное там правдой или нет. Такое мнение высказали бывшие сотрудники ЦРУ, принявшие участие в круглом столе, прошедшем 22 мая в Центре национальных интересов, сообщает издание центра The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Не важно, что находится в досье. В тот или иной момент достать что-нибудь оттуда было бы в интересах [президента России] Владимира Путина», — отметил Милтон Берден, бывший сотрудник ЦРУ, который во время службы в Пакистане занимался обучением и вооружением афганских моджахедов против советских войск.

«Эта информация могла бы быть как правдивой, так и ложной, она могла бы быть всем, чем угодно, что способствовало их цели: посеять хаос в Вашингтоне», — добавил он.

С ним согласен бывший его коллега Джордж Биб, занимавшийся прежде анализом действий России. По его словам, такое досье могло бы стать причиной настоящего хаоса в США, поэтому нужно задаться вопросом, почему этого не произошло.

«Почему они этого не сделали? По всей видимости, у русских должны быть свои причины не торопиться», — указал Биб.

В свою очередь, директор центра Дмитрий Саймс высказал мнение, согласно которому российская разведка, возможно, пытается противопоставить одну часть политического спектра США другой.

«Откуда вы знаете, что они этого не сделали?» — задал участникам мероприятия вопрос директор центра.

Напомним, в начале 2017 года портал Buzzfeed опубликовал досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. В нем указывалось, что у России имеется компромат на только что избранного тогда президента США Дональда Трампа. В частности, составитель утверждал, что Трамп устроил массовое гулянье с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве. Более того, это гулянье происходило в том самом номере, который когда-то занимала семейная пара Барака и Мишель Обамы.

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Впоследствии вскрылась интересная подробность о том, каким образом было составлено это «досье». В октябре 2017 года издание The Washington Post выяснило, что расследование, установившее «связь Трампа с Россией», финансировалось организаторами предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии США

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