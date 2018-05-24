Астана, 24 мая, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Новая партия российских истребителей Су-30СМ будет поставлена в Казахстан в соответствии с заключенным контрактом, сообщил 24 мая журналистам генеральный директор компании «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов на выставке КАДЕКС-2018.

Irkut.com СУ-30СМ

По его словам, самолеты будут использоваться военно-воздушными силами Казахстана. С российской стороны договор на поставку подписал первый вице-президент, генеральный конструктор корпорации «Иркут» Олег Демченко. На церемонии подписания контракта также присутствовал заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов.

Предполагается, что истребители Су-30СМ поступят в Казахстан до 2020 года.

Международная выставка вооружений KADEX проходит в Астане с 23 по 26 мая. Ранее Церемонию открытия мероприятия посетили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр обороны России Сергей Шойгу.