Барнаул, 24 мая, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на содержание диких зверей в домашних условиях ещё только внесён в Госдуму, но сама инициатива уже нашла одобрение общественности. Но учёт и контроль предполагаемого нововведения невозможен без запрета на продажу таких животных. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщила заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова.

Барнаульский зоопарк В случае принятия законопроекта, внесённого в Госдуму, россиянам запретят содержать дома опасных диких животных

«Считаю, что в целом инициатива запрет на содержание диких животных вне цирков и зоопарков — это правильный путь. Ведь таких животных, к сожалению, перекупают с «чёрного рынка», отбирая у убитых матерей, либо разводят в неволе для коммерческих целей. Дикие животные должны жить в своей среде. А когда из прихоти заводят крокодила или тигра в квартире или доме, чаще всегда это заканчивается плохо либо для владельцев, либо для животных», — отметила эксперт.

В пример она привела случай с кайманом в Барнауле: животное выросло и хозяева попросили забрать его в приют, поскольку содержать негде.

«К сожалению, наше общество не приучено быть ответственным за того, кого приручили. Поэтому законы должны научить нас. И тут встаёт вопрос учёта и контроля исполнения предлагаемого нововведения — так же как и с законом о домашних животных. Я считаю, что помимо содержания должен быть запрет на продажу, поскольку систему покупки-продажи реальнее контролировать», — считает Софья Куликова.

Также, по её мнению, необходимо регулировать не только домашнее содержание диких животных, но и использование этих животных в сфере рекреации.

«Только посмотрите на этих несчастных игуан и обезьян, с которыми предлагают фотографироваться в торговых центрах! Какие ужасы творятся в контактных зоопарках. Вопрос регуляции обращения с животными давно назрел. И очень жаль, что федеральный закон об ответственном обращении с животными до сих пор не принят — 10 лет ждём», — заключила эксперт.

Напомним, законопроект, которым предполагается ограничить возможность содержания в домашних условиях диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и другие) внесён в Госдуму группой депутатов. Норма предусматривает также разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию.

Кроме того, содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное. То же самое должны будут сделать владельцы собак потенциально опасных пород.

Ранее алтайский депутат и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отмечал, что инициатива призвана вразумить не только чудаков, которые пытаются одомашить львов, свиней и даже крокодилов, но и тех, кто зарабатывает на их разведении.