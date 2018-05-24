Москва, 24 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. По итогам торгов 23 мая рубль закрылся разнонаправленно и без значимых изменений. Доллар отошел от дневных максимумов и прибавил символические 0,12%, расположившись над уровнем 61 рубль. Евро, который обновил минимумы 2018 года на международных площадках, просел на 0,37%, спустившись под 72 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

«Российская валюта находится под влиянием противодействующих факторов, что подтверждает невнятная внутридневная динамика. Нефть остается на высоких уровнях, но не может продвинуться выше отметки $80 и закрепиться над ней. Доллар агрессивно укрепился против европейских валют и несет внушительные потери в паре с иеной. А тем временем эффект от налогового периода нивелируется бегством от рисков, которое продолжается со вчерашнего дня из-за неопределенности, которую Трамп вносит в торговые переговоры с Китаем», — пояснил эксперт.

24 мая в ходе утренних торгов индекс доллара отступает в рамках технической коррекции. Нефть Brent практически стоит на месте, но демонстрирует небольшой нисходящий уклон. Драйверы по-прежнему сумбурные.

«Даже если в течение дня нефтяные быки перехватят инициативу, а доллар не будет пользоваться активным спросом, рублю вряд ли удастся протолкнуть пару под отметку 61 рубль из-за присутствующей неопределенности, которая отпугивает спекулянтов», — считает Ковалев.

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