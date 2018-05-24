Москва, 24 мая, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Выпущенная в 2018 году шоуменом Александром Реввой композиция «Чика» стала предметом разногласий с другим российским исполнителем — Русланом Кагармановым, передают 24 мая «Известия».

Andrew Butko Александр Ревва

В интервью изданию Кагарманов пояснил, что похожую песню с повторением слов «чика-чика» он создал еще в 2016 году. В песнях повторяется только одно указанное слово, однако этого оказалось достаточно, чтобы обвинить Ревву в плагиате.

«Я писал ее полгода, придумал вот эти «чика, чика, чичика». Я вкладывал душу в это!» — объяснил Кагарманов.

В свою очередь, претензии Ревве предъявил и композитор Денис Ковальский. По его словам, в композиции российского шоумена была использована мелодия, похожая на ту, что была создана композитором ранее.

Точку в этом споре может поставить суд, однако в настоящее время неизвестно, пойдут ли стороны на такой шаг.