Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока переименовало Камчатский край в «Камчатскую область» — официально, на собственном сайте, представляя одну из своих многочисленных подведомственных структур — ФАНУ «Востокгосплан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Анашина Камчатка — это край! Край земли и начало России

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Представляя посетителям сайта подведомственное «Федеральное автономное научное учреждение» Востокгосплан», Минвостокразвития в числе учредителей «Востокгосплана» назвало и правительство «Камчатской области».

С сайта Минвостокразвития

Между тем Камчатка имеет статус «края». Областью же Камчатка была до 7 июля 2006 года. Именно тогда Совет Федерации одобрил закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа». С тех пор данный субъект Российской Федерации носит наименование «Камчатский край».

Сотрудникам министерства, отвечающего за развитие Дальнего Востока, следовало бы знать географию и административно-территориальное деление ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с географией у ответственных лиц в России в последнее время шокируют общество всё больше и больше. Например, рязанская компания «Рельеф-центр» выпустила школьный дневник для 1−10-х классов с картой России на обложке. На карте Сахалин расположен на месте Камчатки, Курильских островов нет, Крыма тоже нет.