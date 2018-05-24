Вашингтон, 24 мая, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В США среди политиков и представителей спецслужб существует убежденность в том, что они понимают Россию, но никакого должного анализа ее действий никто не проводит, отметил 22 мая бывший сотрудник ЦРУ Джордж Биб на круглом столе в Центре национальных интересов, сообщает издание центра The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Биб, который в прошлом занимался анализом России в разведывательном ведомстве, указывает на то, что в США выводы об устремлениях Москвы делаются без должного изучения проблемы. В частности, это касается убежденности в том, что страна хочет фундаментально подорвать демократическое устройство США.

«Мы, кажется, это знаем. Тем не менее мы имеем дело с чем-то, что может иметь серьезные последствия для нас потому, что мы не стали рассматривать вопрос глубоко», — подчеркнул он.

«Понимание намерений иностранного противника крайне важно для понимания характера угрозы, насколько она реальна и какой вред может принести, а также для формулирования эффективного ответ на на эту угрозу», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

Биб указал также на то, что нынешним американским специалистам не хватает аналитической эмпатии — способности поставить себя на место противника и увидеть стоящие перед ним проблемы с его точки зрения.

«Никто не делает это достаточно хорошо», — заявил он.

«Это особенно сложно, когда имеешь дело с иностранным противником — группой людей, имеющих другую историю, культуру и веру, а также по-другому воспринимающих мир», — уверен Биб.

В действительности же при тщательном анализе можно сделать вывод, что Москва не пытается уничтожить американскую демократию. У нее более конкретные цели, которые включают в себя инструменты по сдерживанию США от наступления на интересы Кремля, особенно на постсоветском пространстве.

«Они хотят, чтобы мы завязали с крестовым походом демократии», — отметил он.

«Демократия сама по себе не угрожает им. Они обеспокоены не тем, кем мы являемся, а тем, чем мы занимаемся — пытаемся рспространить демократию за пределами США в ключевых частях мира, что сказывается на интересах России и ней самой», — добавил он.

Напомним, продвижение демократии стало одним из основных инструментов внешней политики Вашингтона. В частности, под этим лозунгом было осуществлено вторжение в Ирак. Бывший президент США Джордж Буш — младший в конце 2003 года выражал уверенность в том, что США «помогут иракскому народу установить мир и демократию в самом сердце Ближнего Востока».

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О возможности установления демократии говорилось и применительно к Ливии в 2011 году, еще до свержения лидера страны Муамара Каддафи. Сегодня, спустя семь лет после начала восстания, в стране продолжает царить хаос, в котором активно действуют различные террористические группировки, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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