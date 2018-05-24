Лондон, 24 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Условия второго переходного периода после Brexit намерена предложить Евросоюзу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом 24 мая сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

В соответствии с публикацией, Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период до 31 декабря 2020 года. Мэй, как ожидается, попросит продлить его до 2023 года, чтобы урегулировать таможенные и торговые вопросы.

Предложения о втором переходном периоде не были представлены в Брюссель ранее, поскольку участники переговоров от Евросоюза и Консервативной партии Великобритании не пришли к консенсусу.

Напомним, Brexit — выход Великобритании из состава ЕС инициирован в 2017 году после соответствующего референдума 23 июня 2016 года. За прекращение членства в европейской организации высказались 51,89% британцев, жителей Ирландии и Гибралтара.