Москва, 24 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Самыми пожилыми работающими пенсионерами в РФ являются пять граждан в возрасте 100 лет, об этом RT сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Трое работающих долгожителей проживают в Москве, один — в Подмосковье, еще один живет в Краснодарском крае. На них всех в ПФР поступают соответствующие страховые взносы, уточнили в фонде.

Напомним, самым старым пенсионером в России является жительница Чечни. Согласно документам, она родилась 1 июля 1889 года, сейчас ей 128 лет.

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