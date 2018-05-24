Уфа, 24 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Пятое за текущий месяц повышение цен на бензин и дизтопливо стало причиной экстренного совещания руководства управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Башкирии с представителями нефтяных компаний, работающих в регионе. Об этом пишет 24 мая сайт RostovDrive.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

По сведениям интернет-издания, руководство местной антимонопольной службы пообещало предпринимателям, работающим на рынке автомобильного топлива предпринять строгие меры в случае обнаружения необоснованного завышения цен на автозаправках.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава ФАС России Игорь Артемьев отмечал, что ситуация с весенним ростом цен на бензин в стране не является из ряда вон выходящей, поскольку речь идёт об обычном сезонном подорожании топлива, связанном с посевной кампанией в стране.

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Добавим, 21 мая в Центробанке РФ связали рост цен на бензин в России с повышением международных цен и акцизов на автомобильное топливо.

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