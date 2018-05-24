Вашингтон, 24 мая, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал к пересмотру экономической политики в отношении Китая, сообщает 24 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Наша торговая сделка с Китаем продвигается хорошо, но в конечном счете нам, вероятно, придется ее изменить», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, взаимоотношения между США и Китаем носят сложный характер. В первую очередь это проявляется в экономических вопросах. Стремление Трампа ввести таможенные барьеры для зарубежных товаров бьет по интересам Пекина и вызывает ответные меры. Некоторые эксперты говорят о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками.