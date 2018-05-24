Барнаул, 24 мая, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Законопроект о запрете содержать дома диких животных, внесённый в Госдуму, призван вразумить не только чудаков, которые пытаются одомашнить львов, свиней и даже крокодилов, но и тех, кто зарабатывает на их разведении. Так считает директор Барнаульского зоопарка, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Писарев. В интервью ИА REGNUM он, в частности, отметил.

Барнаульский зоопарк Тигр

«Полагаю, что прежде всего законопроект разработан против разведения в домашних условиях серьёзных хищников, таких как амурский тигр, гепарды, леопарды, пумы, рыси, волки. В европейской части России, и в особенности в Подмосковье, очень много состоятельных людей, которые занимаются этим бизнесом.

Они покупают краснокнижных животных, создают пары и занимаются разведением. С точки зрения генетики происходит смешивание, и в результате этого вид очень серьёзно меняется, что негативно скажется на дальнейшем существовании вида на планете. Этим должны заниматься только специалисты», — считает Сергей Писарев.

Барнаульский зоопарк Дальневосточный леопард Елисей

Также он напомнил о большой опасности для тех людей, которые проживают рядом с владельцами таких животных.

«К примеру, лев Алтай приехал к нам в зоопарк из Красноярска. Девушка держала животное прямо в квартире. Львёнка она купила на рынке в Санкт-Петербурге для того, чтобы фотографировать детей. Но животное, естественно, начало очень быстро расти, хозяйка испугалась.

Вот представьте себе: обычная девятиэтажка, из которой по утрам на прогулку выходит девушка со львом. Как он отреагирует на чужого человека? Это непредсказуемое животное и конечно же — серьёзнейшая опасность», — предупреждает директор Барнаульского зоопарка.

Барнаульский зоопарк Лев Алтай

Сергей Писарев сожалеет, что многие, не задумываясь и не понимая, как содержать животное, начинают экспериментировать.

«А потом звонят нам: как его кормить, а как содержать? У нас в Барнауле тоже были примеры, когда мне предлагали: «Заберите, пожалуйста, крокодила!» На вопрос о необходимости его покупки владельцы мне ответили, что просто хотелось, чтобы в коттедже в частном доме жил крокодил. В конечном итоге животное отправили в Новосибирский зоопарк.

Такое происходит из-за какой то непонятной прихоти. Но бывает, что животных дарят. Понимаете? Дарят серьезных хищников, краснокнижных животных! Я категорически против, чтобы такие звери жили в домашних условиях», — заявил Сергей Писарев.

Вместе с тем, по его мнению, должно пройти определённое время, чтобы закон о запрете содержания опасных животных в домашних условиях начал работать полноценно.

Напомним, законопроект, регулирующий содержание опасных животных (в том числе собак), внесён в Госдуму группой депутатов накануне, 23 мая. Он предполагает ограничение возможности содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и другие), вне цирков и зоопарков.

Перечень всех видов животных, запрещенных к содержанию, будет устанавливаться правительством РФ. Помимо этого, будет составлен перечень потенциально опасных пород собак. Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 года.