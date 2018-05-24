Москва, 24 мая, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В рамках форума глава государства встретится с представителями международного инвестиционного сообщества, руководителями крупнейших иностранных компаний, главами мировых информационных агентств, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В 2018 году тема форума — «Создание экономики доверия». Запланировано проведение круглых столов, дискуссий, бизнес-диалогов, посвящённых обсуждению текущей ситуации и перспектив развития мировой экономики.

Ключевое событие форума — пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань. Владимир Путин встретится с главами этих государства. Также на полях форума у президента России запланирован ряд двусторонних встреч.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице в четверг, 24 мая, начинается XXII Петербургский международный экономический форум, который собрал 15 тыс. участников из 100 стран мира. С 24 по 26 мая в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» участники встретятся за круглыми столами и на панельных сессиях под общим девизом «Создавая экономику доверия».

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