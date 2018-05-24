Москва, 24 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Русал» Александра Бурико вместе с группой руководителей из Совета директоров покидает свой пост в связи с санкционным давлением на предприятие, говорится в заявлении на сайте компании.

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«Александра Бурико подтвердила, что у нее нет никаких разногласий с Советом, и что отсутствует информация, связанная с ее отставкой, которая должна быть доведена до акционеров компании», — говорится в сообщении.

С 28 июня Совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Исполняющим обязанности гендиректора «Русала» назначен Евгений Никитин. Решения об отставке были приняли на фоне санкций, введенных США в отношении компании. С апреля 2018-го ее представители пытались найти способ ослабить санкции, которые были введены управлением по контролю над иностранными активами США, однако результатом стали нынешние отставки.