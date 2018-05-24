Москва, 24 мая, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 24 мая ростом по рублёвым парам, а закрылись разнонаправленно. Российская валюта подешевела к доллару США и немного укрепилась к евро. Она в течение дня находилась под давлением на фоне общего повышения курса доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Главным ньюсмейкером для всех бирж стал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не удовлетворен ходом переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, а также предупредил о возможном переносе планируемой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на более поздний срок.

От ослабления рубль сдерживали налоговый период и успешные аукционы Минфина РФ. Ведомство 23 мая провело аукционы по размещению ОФЗ. На них было размещено два выпуска государственных облигаций в объеме 30 млрд рублей. Общий спрос составил 77,1 млрд рублей.

В начале торгов курс доллара восстановился до 61,82 руб., на американской сессии — отступил к 61,33 руб. Курс евро повышался до 72,36 руб., а на американской сессии ушел в положительную зону к уровню 71,71 руб.

Сегодня, 24 мая, день на нефтяном рынке начался со снижения котировок. Сейчас баррель нефти Brent стоит 79,50 руб. (-0,23%). Цена шесть дней торгуется в боковом тренде. Участники рынка ждут новых драйверов и не знают, фиксировать им прибыль от длинных позиций или остаться в них в ожидании нового ралли. А от динамики цен на нефть зависит динамика курса рубля в ближайшие дни.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Это более важно для пары евро/рубль. Учитывая, что американский доллар на торгах в Азии дешевеет ко всем основным валютам, а нефть снижается, можно предположить, что курс доллара откроется в районе 61,40 руб. и сохранит боковое движение до тех пор, пока нефтяные трейдеры не определятся с направлением цен на нефть.

Рубль почти полностью отыграл потери у евро, которые он понес с 6 апреля. Политическая неопределённость в Италии и слабая статистика еврозоны сыграли ему на руку. Технически уже пора рассматривать повышение пары до 75 рублей.

Напомним, 23 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 12 коп. (-0,20%), до 61,21 руб., курс евро — на 36 коп. (-0,75%), до 72,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,6 млрд (+4,54%), евро/рубль — 631,4 млн евро (+16,1%).

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