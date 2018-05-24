Вашингтон, 24 мая, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Глава МИД КНР и член Госсовета Поднебесной Ван И заявил на встрече в Вашингтоне, что США должны соблюдать приверженность принципу политики «одного Китая», сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

Выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео после двусторонней встречи, Ван отметил, что тайваньский вопрос вызывает озабоченность Китая в связи с проблемами территориальной целостности и суверенитета страны, которые являются базовыми для Китая.

Со своей стороны Помпео, отвечая на замечания журналистов касательного того, что США в последнее время предприняли ряд недружественных Китаю шагов касательно Тайваня, заявил, что политика США касательно принципа «одного Китая» остается неизменной и последовательной.

Напомним, что принцип политики «одного Китая», принятый в рамках консенсуса 1992 года, подразумевает, что существует только одно политическое образование, представляющее интересы Китая. И КНР, и Тайвань этот принцип приняли, но толкуют его каждый по-своему.

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