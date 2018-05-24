Куньмин, Китай, 24 мая, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Лесной пожар в провинции Юньнань на юго-западе Китая был потушен ранним утром 23 мая по местному времени после того, как выгорело 40 га леса, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Пожар разгорелся в деревне Юньлан близ города Дали около 11 часов утра по местному времени 22 мая. Порядка 1,5 тыс. человек были задействованы в тушении, включая сотрудников вооруженной полиции, лесной полиции, лесной охраны и пожарных. Было также использовано три вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар разгорелся в деревни Ванцяо близ того же города Дали еще 19 мая, его удалось потушить на следующий день. Пламя успело «пожрать» около 10 га леса. По этим эпизодам продолжается расследование.