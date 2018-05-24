Нижнеудинск, Иркутская область, 24 мая, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Нижнеудинск — небольшой город Иркутской области с населением порядка 40 тысяч человек — рискует очень быстро зарости мусором и отходами. Уже сейчас там развелись крысы, а с приходом тепла горожанам грозят орды насекомых. То, что сейчас происходит в городе, жители называют мусорным апокалипсисом: бытовые отходы складировать попросту негде, сообщает телеканал «Настоящее время».

Цитата из видеосюжетах телеканала «Настоящее время» Нижнеудинск и его окрестности зарастают мусором

Единственный в городе полигон работал в течение 60 лет, в день туда приезжали по 30 грузовиков с Нижнеудинска и соседних деревень. Но в начале 2000-х землю под свалкой отдали Министерству обороны, а 3 мая 2018 года доступ к землям военного лесничества был надёжно перекрыт. Власти города ввели режим ЧС, поскольку опасаются стихийного развития пожаров из-за поджогов невывезенного мусора.

«С дворовых территорий произошло накопление сверх баков. Санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшается. Появляются грызуны. Жалобы от населения идут», — отмечает мэр города Александр Плутов.

По его словам, военное лесничество перекопало дороги и другие резервные заезды на территорию свалки. В результате сейчас практически некуда вывозить мусор. На окраинах города уже образовались «горы» из пакетов с отходами. В мэрии рассчитывали, что военные одумаются и разрешат пользоваться старым полигоном по 2019 года, когда заработает новая схема обращения с твёрдыми бытовыми отходами и новый полигон. Но этого не произошло.

В правительстве Иркутской области предложили использовать под свалку земли, выделенные под будущий полигон (участок площадью 14 гектаров переведён в разряд земель промышленного использования). Но для того, чтобы реализовать хотя — бы первый этап этого проекта, придется в спешном порядке вырубить несколько гектаров леса и обустроить подъезды техники.

Поэтому стихийные свалки в Нижнеудинске продолжают расти.