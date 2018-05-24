Пекин, 24 мая, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Более 150 подозреваемых в телефонном мошенничестве возвращены из Вьетнама в Китай, сообщила полиция города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Поднебесной, передает 23 мая агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

Жертвами телефонных мошенников стали десятки тысяч человек, которые в совокупности понесли материальный ущерб в размере 17 млн юаней (порядка $2.7 млн). Китайская полиция ранее в этом году направила своих сотрудников во Вьетнам, чтобы они совместно занялись поимкой преступников. Они провели рейды по шести разным местам в апреле 2018 года и вернули подозреваемых в Китай. Расследование продолжается.

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Напомним, что Китай продолжает вести активную борьбу с телефонными и интернет-мошенниками, а также организаторами финансовых пирамид и подпольных банков. В общей сложности, только борьба с пирамидами, как сообщало ИА REGNUM, сберегла китайской казне 100 млрд юаней.