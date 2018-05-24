Вашингтон, 24 мая, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Представитель американского оборонного ведомства майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что не располагает информацией об ударе авиации международной коалиции во главе с США по сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

David B. Gleason Пентагон

«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения [об авиаударах — прим ИА REGNUM ]», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 мая сирийское агентство SANA распространило информацию о нанесении авиаудара так называемой антитеррористической коалицией во главе с США по позициям сирийских войск.