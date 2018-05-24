Москва, 24 мая, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Отчет о российской компании ПАО «Газпром», составленный Sberbank CIB — это дезинформация и, вероятно, провокация, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РБК.

Kremlin.ru Герман Греф

«Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок», — сказал Греф.

По словам функционера, стандарты профессионализма Сбербанка не позволяют терпеть «столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB приняли решение с автором отчета расстаться».

Напомним, речь идет об отчете, выпущенном 8 мая 2018 года, в котором главными выгодополучателями строительства трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» названы не акционеры, а крупнейшие подрядчики «Газпрома».