Казань, 24 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Долги банкротящегося по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка» застройщика высотного жилого комплекса в Казани — ООО «Тандем-Д» могут вырасти ещё на 2,7 млрд рублей. Иск с требованием о выплате 30,57 млн рублей задолженности к компании подало ООО «Инвестиционные активы» из Казани, но из-за недочётов заявление оставлено без движения до 14 июня 2018 года. В конце апреля 2018 года в отношении застройщика комплекса на 24 дома, рассчитанных на 8 тыс. жителей, был введён первый этап банкротства — наблюдение. Инициатор банкротства — ТФБ позднее подал требование на включение в реестр ещё 2,265 млрд рублей долга. Эти претензии рассмотрят 13 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Банкротный иск госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся конкурсным управляющим ТФБ, подала 6 февраля 2018 года. Сумма претензий составила 2 137 207 804 рубля.

«Представитель заявителя пояснил, что в основание заявления о признании должника банкротом положен кредитный договор «Лимит задолженности» №169/15 от 27.08.2015 года с размером задолженности 5 100 000 руб. за период с 30.12.2016 по 31.10.2017 года согласно графика платежей. Кредитор пояснил, остальные обязательства, вытекающие из 15 договоров, указанных в заявлении о признании должника банкротом в настоящее время и в рамках заявления о признании должника банкротом, не предъявляются», — отмечалось в одном из определений суда.

Рассмотрение дела откладывалось, объявлялся перерыв, но 26 апреля 2018 года суд рассмотрел иск и принял решение ввести наблюдение в отношении компании до 26 июля 2018 года. В суде «представитель должника подтвердил наличие задолженности, не возражает против введения в отношении должника процедуры наблюдения, пояснил, что не исполненных обязательств в отношении жилых помещений у должника не имеется».

Временным управляющим назначена Александра Демьяненко. На сегодня в рамках банкротного дела к ООО уже поступил ряд требований, в том числе от ООО «Реал Истэйт» (на сумму свыше 13,33 млн рублей). А в середине мая 2018 года ТФБ обратился с ходатайством о включении в реестр долга на сумму более 2,265 млрд рублей. Эти претензии будут рассмотрены 13 июня 2018 года.

По информации из аудиторского заключения ООО за 2016 год, его единственным участником является ОАО «Ипотечное агентство РТ». Среднесписочная численность сотрудников ООО — около 20 человек, компания создана в ноябре 2004 года. В числе «дочерних компаний» — ООО «Партнёр», ООО «Адара» и ООО «Джукетау».

По данным с официального сайта ЖК «Экопарк «Дубрава», проект представляет собой жилой комплекс с высотными многоквартирными домами с собственной развитой инфраструктурой (детсад, школа, торговый центр). Площадь парка вокруг застройки — 200 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк», где доля региона на момент отзыва лицензии превышала 40%, лишилось её в начале марта 2017 года. В апреле 2017 года по иску ЦБ РФ его признали банкротом, и к маю 2018 года установлены долги кредитной организации перед 18,2 тыс. бывших клиентов, которым она задолжала свыше 156 млрд рублей. Одновременно с выплатой долгов продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина. По четырём из более чем 20 эпизодов уголовных дел сумма ущерба уже перешагнула отметку в 50 млрд рублей.

Помимо этого, в отношении банкира Мусина начато дело о личном банкротстве.

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Напомним также, 14 июня 2018 года Арбитражный суд Татарии начнёт рассматривать притязания конкурсного управляющего ТФБ на 13 земельных участков под коттеджным посёлком «Фамилия», на которые требуют вернуть обременение — залог. Ранее арендатора земли — ООО «Грин Девелопмент» по инициативе банка признали банкротом.

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Помимо этого, в конце мая 2018 года конкурсный управляющий банк заявил о намерении подать на банкротство ООО «Столичный квартал», задолжавшего банку свыше 1,63 млрд рублей. ООО является застройщиком одноимённого жилого комплекса бизнес-класса в Казани.

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Ещё один иск планируется подать к «дочерней компании» крупнейшего республиканского девелопера «Сувар Девелопмент» — ООО «Чаллы Яр» из Елабуги, владеющей участками под коттеджным набережночелнинским посёлком «Чаллы Яр».

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