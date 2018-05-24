Вашингтон, 24 мая, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа хочет провести дополнительные переговоры и получить больше гарантий отказа КДНР от ядерной программы, сообщает CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц администрации.

Флаги США и КНДР

«Главный вопрос состоит в том, готов ли Ким Чен Ын решиться на денуклиаризацию. Если это так, то нам несложно будет достичь договоренностей», — поделился собеседник телеканала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о его встрече с главой Северной Корее Ким Чен Ыном решится на следующей неделе.