Вашингтон хочет от КНДР больше гарантий до саммита
Вашингтон, 24 мая, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа хочет провести дополнительные переговоры и получить больше гарантий отказа КДНР от ядерной программы, сообщает CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц администрации.
Флаги США и КНДР
«Главный вопрос состоит в том, готов ли Ким Чен Ын решиться на денуклиаризацию. Если это так, то нам несложно будет достичь договоренностей», — поделился собеседник телеканала.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о его встрече с главой Северной Корее Ким Чен Ыном решится на следующей неделе.