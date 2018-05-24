Курган, 24 мая, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Курганцев возмутила новость, что дороги региона будут ремонтировать «уникальной» техникой из США. Компания «УралАвтодор» приобрела данную технику по инвестиционной программе 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Pixabay.com Ремонт дороги

Фреза ROADTEC из США применяется при строительстве дорог с использованием технологии холодного ресайклинга.

«Фреза не имеет аналогов среди отечественных машин и на российских дорогах используется в единичных экземплярах», — сообщается в пресс-релизе ООО «Уралавтодор».

Курганцы считают покупку неоправданной. В то время, как вся страна уходит от зависимости от импорта, «УралАвтодор», принадлежащий федеральному агентству по управлению имуществом, покупает дорогостоящую технику у страны, наложившей экономические санкции на Россию. Стоит такая фреза около 20 млн рублей на вторичном рынке. А та, что приобрёл «УралАвтодор», пересекла Атлантический океан на морском судне, сообщают на предприятии.

«Если у нас нет таких отечественных машин, почему бы нам не пополнить свой интеллект американским», — пытается защитить выбор ООО «УралАвтодора» один курганец в соцсетях.

«Почему мы годами лишь говорим об импортозамещении и ничего не делаем? Фрезы для асфальтов так и не надумали делать. У нас дороги далеки от идеала по всей стране. Пора наладить производство. «Курганмашзавод» закрывают, людей на улицу выгоняют, а фрезы у американцев будем закупать. Импортозамещение в действии, ага. Кричите дальше», — задает резонный вопрос другой.

«Бесполезная трата денег. Ну, допустим, срежут они ровно старый асфальт супер-пупер фрезой. Прям, как по линеечке. А сверху новый работнички положат вкривь вкось, как обычно. И пролежит новый асфальт также недолго. Для автомобилистов разницы никакой», — считает третий.

Ситуация с ОАО «Курганмашзавод», где производят боевые машины пехоты, действительно, критическая. По итогам 2017 года у предприятия образовался убыток в 7 млрд рублей. «Курганмашзавод» на грани банкротства. Поговаривают, что могут лишиться работы сотрудники предприятия, а это порядка пяти тысяч человек. Поэтому можно понять курганцев, болезненно воспринимающих закупку дорогостоящего оборудования предприятием, принадлежащим госструктуре.

Отметим, что в текущем сезоне весна-осень 2018 года с помощью заморской фрезы отремонтируют в Курганской области 33 километра федеральной трассы Р-254 «Иртыш».