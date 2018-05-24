Калининград, 24 мая, 2018, 05:10 — ИА Регнум. В Калининградской области было задержано восемь выходцев из среднеазиатских республик, причастных к террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

SpetsnazAlpha Антитеррор

Во время обысков были изъяты компьютеры, сотовые телефоны, на которых обнаружены пропагандистские видео террористов, и банковские карты.

«Двое из задержанных посредством закрытых каналов в популярных коммуникационных приложениях, в том числе мессенджере Telegram, поддерживали контакт с непосредственными участниками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики», — сказали в ФСБ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дел по: