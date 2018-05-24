Шанхай, Китай, 24 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Пожар разгорелся на фабрике по производству химических материалов в Шанхае, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Пожар вспыхнул на фабрике, расположенной в городском районе Шанхая Фэнсянь после полудня по местному времени 23 мая. Фабрика принадлежит компании Shanghai Xiangfeng Industrial Co. Ltd., которая занимается производством химических материалов. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Напомним, что 17 мая произошел инцидент с разливом стали на предприятии Nanyang Hanye Special Steel Co. в центральной части Китая. Ранения получили по меньшей мере восемь человек.