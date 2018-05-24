Чэнду, Китай, 24 мая, 2018, 04:55 — ИА Регнум. В общей сложности 4437 были эвакуированы с мест проживая, начиная с 19 мая в связи с сильнейшими ливнями, обрушившимися на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

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Максимальной силы проливные дожди достигли к 22 мая, подойдя к отметке 332 мм осадков в городе Эмэйшань. Всего за это время появились сообщения о 112 происшествиях или рисков происшествий, связанных со сходом оползней и наводнениями. В связи с этим, власти были вынуждены переселить людей, чтобы избежать возможных жертв.

Напомним, что утром 22 мая в провинции Сычуань из-за сильнейших дождей сошел оползень, парализовавший железнодорожное сообщение по нескольким направлениям. Порядка 18 поездов были задержаны на неопределенное время.